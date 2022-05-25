26 мая 2022 г., 00:32
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Столетное зурхане в иранском Гучане

Зурхане «Пахлевани» в городе Гучан на северо-востоке Ирана уже сто лет. Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».

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