Столетное зурхане в иранском Гучане

Зурхане «Пахлевани» в городе Гучан на северо-востоке Ирана уже сто лет. Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».
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