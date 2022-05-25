Столетное зурхане в иранском Гучане

Зурхане «Пахлевани» в городе Гучан на северо-востоке Ирана уже сто лет. Зурхане — вид традиционной городской спортивной арены, распространённой в Иране. В переводе с персидского слово «зур» означает «сила», а слово «хане» — «дом», то есть «дом силы».