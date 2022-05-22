Выставление исторических глиняных табличек Персеполиса

Исторические глиняные таблички времени Ахеменидов после того, как были доставлены в Иран сегодня были выставлены в Ширазе в музее. Таблички были обнаружены в 1933 году археологами Института востоковедения Чикагского университета во время раскопок в Персеполисе, проводившихся совместно с представителями Ирана. Эти артефакты передали в 1935 году в США для изучения.