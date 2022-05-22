Мовзолей Шейх Шахабоддин Ахари в Ахаре

Гробница шейха Шахабоддина построена династией Сефевидов, и это здание находится в Ахаре в Восточном Азербайджане. Святилище состоит из большого Айвана, двух минаретов и двух малых айванов, мечети и места поклонения.
Похожие новости
-
Мовзолей Хайяма в Иране
28 Ордибехешта (17 мая) по иранскому календарю в Иране отмечается Национальный день памяти…
-
Дворец Баге Назар в иранском Ширазе
Баге Назар, также известный как особняк Колах Фаранги, музейный парк Парс и мовзолей Карим-Хана,…
-
Четырехарочная гробница Ширван в иранском Боджнурде
Четырехарочная гробница Ширван относится династии Тимуридов, существовавшей в 1370—1507 годах,…
Your Comment