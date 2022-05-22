22 мая 2022 г., 16:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84763242
0 Persons

Tags

Мовзолей Шейх Шахабоддин Ахари в Ахаре

Гробница шейха Шахабоддина построена династией Сефевидов, и это здание находится в Ахаре в Восточном Азербайджане. Святилище состоит из большого Айвана, двух минаретов и двух малых айванов, мечети и места поклонения.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha