20 мая 2022 г., 19:59
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News Code: 84760991
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Автомобильная выставка в Тегеране

Автосалон 2022 в эти дни проходит в Тегеране, Иран, после трёхлетнего перерыва из-за вспышки коронавируса. В выставке приняли участие отечественные компании.

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