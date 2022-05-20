Автомобильная выставка в Тегеране

Автосалон 2022 в эти дни проходит в Тегеране, Иран, после трёхлетнего перерыва из-за вспышки коронавируса. В выставке приняли участие отечественные компании.
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