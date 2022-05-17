17 мая 2022 г., 22:31
Journalist ID: 2177
News Code: 84756897
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Соревнования по параглайдингу в Иране

В понедельник,16 мая на базе Доруд в городе Нейшабур прошли соревнования по параглайдингу с участием 70 летчиков.

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