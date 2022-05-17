17 мая 2022 г., 20:45
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News Code: 84756843
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Финал чемпионата Ирана по гандболу среди женщин

В финале 17-го чемпионата Ирана по гандболу среди женщин команда «Фулад Мобараке Сепахан» обыграла «Тасисат Даряи» со счетом 32:25.

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