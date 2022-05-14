Традиция «Размахивания лопатой» в иранском Араке

Размахивание лопатой - это традиционная церемония в Иране или, как она известна по-персидски, как «Бил Гардани». Церемония «размахивания лопатой» является одним из древних обычаев, практикуемых древними иранцами на протяжении тысячелетий, символическая церемония проводилась крестьянами в начале весны, чтобы поблагодарить богов воды, и эта символическая церемония сохранилась в некоторых районах Ирана, в том числе в провинция Маркази, где молодые люди размахивают семью лопатами, распределенными по двум.