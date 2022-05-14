14 мая 2022 г., 12:49
Journalist ID: 2388
News Code: 84752408
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Сбор урожая Синяка в Гиляне

Деревня Эшкеварат в провинции Гилян на севере Ирана с 480 гектарами обрабатываемой площади и производством 2 тысячи и 400 тонн Синяка также считается первым центром производства этого растения в Иране.

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