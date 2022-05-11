Чемпионат Ирана по гребле на лодках "Дракон" среди женщин

Во вторник, 10 мая, на озере Азади прошел Финальный этап женской премьер-лиги по гребле на лодках "Дракон".
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