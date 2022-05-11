11 мая 2022 г., 23:40
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Первый день Тегеранской книжной выставки-ярмарки

33-я Тегеранская международная книжная ярмарка проходит с 11-го по 21-е мая в Тегеране. Эта выставка, имеющая многолетний опыт успешной работы, является одной из самых известных в мире, ежегодно её посещают более 5 миллионов читателей.

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