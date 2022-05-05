5 мая 2022 г., 16:50
Journalist ID: 2177
News Code: 84742255
0 Persons

Tags

Праздник Рамадана в селе Паланган на западе Ирана

Праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан проводился с участием 500 игроков на классическом музыкальном инструменте Даф в историческом селе Паланган в провинции Курдистан на западе Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
captcha