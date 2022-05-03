Подарок из Парижа

Даниял, который страдает от буллёзного эпидермолиза (Синдрома бабочки) всю жизнь мечтал летать на самолете. После публикации статьи под названием «Большие мечты маленьких» в информационном агентстве ИРНА, иранец, живущий в Париже, организовал для Данияла и его семьи поездку в священный город Мешхед на самолете для посещения мавзолея Имама Резы (восьмого имама шиитов), чтобы таким образом помочь ему исполнить самую большую мечту.

Буллёзный эпидермолиз - это группа генетических и клинических гетерогенных заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозии на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и её чувствительностью к незначительным механическим травмам.

Дети, страдающие от буллёзного эпидермолиза в Иране, столкнулись с серьёзной нехваткой медицинских повязок в стране из-за бесчеловечных санкций США.

Мавзолей имама Резы в Мешхеде считается одной из главных религиозных святынь иранских шиитов. Десятки миллионов иранцев ежегодно посещают этот мавзолей.