Подарок из Парижа

Даниял, который страдает от буллёзного эпидермолиза (Синдрома бабочки) всю жизнь мечтал летать на самолете. После публикации статьи под названием «Большие мечты маленьких» в информационном агентстве ИРНА, иранец, живущий в Париже, организовал для Данияла и его семьи поездку в священный город Мешхед на самолете для посещения мавзолея Имама Резы (восьмого имама шиитов), чтобы таким образом помочь ему исполнить самую большую мечту.
Буллёзный эпидермолиз - это группа генетических и клинических гетерогенных заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозии на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и её чувствительностью к незначительным механическим травмам.
Дети, страдающие от буллёзного эпидермолиза в Иране, столкнулись с серьёзной нехваткой медицинских повязок в стране из-за бесчеловечных санкций США.
Мавзолей имама Резы в Мешхеде считается одной из главных религиозных святынь иранских шиитов. Десятки миллионов иранцев ежегодно посещают этот мавзолей.
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