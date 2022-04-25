Архивные фотографии аятоллы Хаменеи в пустыне Табас

Информационное агентство ИРНА впервые опубликовало архивные фотографии аятоллы Али Хаменеи от 25 апреля 1980 года, когда отряд «Дельта» США приехал в пустынь Табас в целях освобождения американских заложников в посольстве Соединенных Штатов в Тегеране. Но песчаная буря в районе Табас в темноте ночи привела к ликвидации американского отряда. Через несколько дней после инцидента аятолла Хаменеи как имам пятничного намаза Тегерана и представитель имама Хомейни при министерстве обороны, наряду с аятоллой Хашеми Рафсанджани и Шахида Чамран посетили место события.