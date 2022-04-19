Исторический дом "Мостуфи Аль-Мамалек" в Тегеране

Исторический дом "Мостуфи Аль-Мамалек" был создан в конце эпохи Каджаров в столице Ирана. Мирза Хасан-хан Мостуфи аль-Мемалик — премьер-министр Ирана в 1910-1911, 1914—1915, 1917, 1923 и 1926-1927 годах.
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