18 апр. 2022 г., 09:17
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Иранские армяне отметили Пасху в Тегеране

Иранские армяне в воскресенье отметили Неделю Пасхи в соборах Святого Саркиса, Святого Вардана и Григория Просветителя в Тегеране. Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории.

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