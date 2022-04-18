Иранские армяне отметили Пасху в Тегеране

Иранские армяне в воскресенье отметили Неделю Пасхи в соборах Святого Саркиса, Святого Вардана и Григория Просветителя в Тегеране. Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории.
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