Иранские армяне отметили Пасху в Тегеране

Иранские армяне в воскресенье отметили Неделю Пасхи в соборах Святого Саркиса, Святого Вардана и Григория Просветителя в Тегеране. Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории.