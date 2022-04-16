16 апр. 2022 г., 15:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84718311
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Тюльпаны в Персидском саду в Тегеране

Яркие весенние тюльпаны открывают прекрасный вид на Персидский сад. Персидский сад площадью около 3 гектаров расположен в Дех-Ванаке, Тегеран.

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