Исторический комплекс Аббас Абада в Иране

Сад Аббас Абада в Бехшахре – один из персидсских садов, зарегистрированный в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране. Сад комплекса Аббас Абад расположен в 9 километрах от города Бехшахр в провинции Мазандаран на севере Ирана, посреди густого леса на хребте горы Альборз. Комплекс состоит из плотины Аббас-Абад, водохранилища и плотины, сада, дворца, бани, голубой мельницы и двух кирпичных бурь. Он был построен по приказу Аббас-шаха I в 1020-2010 годах.
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