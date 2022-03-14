14 мар. 2022 г., 14:22
Journalist ID: 2177
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Праздник по случаю внесения "Хавраман" в список всемирного наследия

27 июля 2021 года сельский горный ландшафт "Хавраман" в провинции Курдестан внесен в Список всемирного наследия. Накануне нового года жители "Хавраман" отпраздновать это событие.

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