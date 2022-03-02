Водопады Арпанах в иранском Хузестане

Водопады Арпанах расположен на севере провинции Хузестан в городе Лали, и считаются одной из самых посещаемых природных достопримечательностей Хузестана.
Похожие новости
-
Осенний дождь в иранском Ясудже
Водопад Ясудж, расположенный в пяти километрах к северу от города приобретает прекрасную погоду…
-
Водопад Семиром в иранском Исфахане
Во время летних каникул много иранцев из разных частей страны приезжают отдыхать у водопада…
-
Водопад Кейван Лейштер в Гачсаране
Красивый водопад Кейван Лейштер расположен в 28 км к западу от города Гачсаран и к югу от равнины…
Your Comment