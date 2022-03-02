2 мар. 2022 г., 19:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84668751
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Водопады Арпанах в иранском Хузестане

Водопады Арпанах расположен на севере провинции Хузестан в городе Лали, и считаются одной из самых посещаемых природных достопримечательностей Хузестана.

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