26 февр. 2022 г., 11:41
Journalist ID: 2177
News Code: 84663368
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Антропологический музей в Боруджерде

Антропологический музей Боруджерда обладает уникальной коллекцией, включающе документы, фотостудию и традиционную одежду , а также более 900 исторических, художественных и культурных объектов. Музей расположен в историческом доме Хадж Ага Камала Табатабаи.

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