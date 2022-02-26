Антропологический музей в Боруджерде

Антропологический музей Боруджерда обладает уникальной коллекцией, включающе документы, фотостудию и традиционную одежду , а также более 900 исторических, художественных и культурных объектов. Музей расположен в историческом доме Хадж Ага Камала Табатабаи.
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