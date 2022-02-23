23 февр. 2022 г., 14:20
Journalist ID: 2390
News Code: 84660558
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Умная теплица в иранском Шахре-Корде

Умная теплица – автономный, роботизированный и изолированный от внешних воздействий сельскохозяйственный объект для получения растениеводческой продукции в автоматическом режиме, максимально минимизирующий участие оператора, агронома, инженера. В умной теплице в городе Шахре-Корд выращивают чайно-гибридные розы.

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