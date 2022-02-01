Годовщина прибытия Имама Хомейни в Тегеран

Основоположник Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни 1 февраля 1979 года после 14 лет ссылки вернулся в Иран, туда его встретили около 3 млн иранцев. Этот день в иранском календаре отмечается как начало декада Фаджр.
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