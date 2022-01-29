Павильон провинции Мазендаран на международной выставке туризма в Тегеране

В Тегеране проходит 15-я Международная выставка туризма (15th Tehran International Tourism Exhibition (TITE 2022)).
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