29 янв. 2022 г., 21:47
Journalist ID: 2177
News Code: 84631080
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Павильон провинции Мазендаран на международной выставке туризма в Тегеране

В Тегеране проходит 15-я Международная выставка туризма (15th Tehran International Tourism Exhibition (TITE 2022)).

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