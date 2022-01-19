Кирпичный караван-сарай Ахован расположен на 40-м км дороги Семнан-Дамган.Основными строительными материалами караван-сарая являются кирпич, известь и глина.
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