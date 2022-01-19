19 янв. 2022 г., 17:09
Journalist ID: 2177
News Code: 84619697
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Кирпичный караван-сарай Ахован

Кирпичный караван-сарай Ахован расположен на 40-м км дороги Семнан-Дамган.Основными строительными материалами караван-сарая являются кирпич, известь и глина.

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