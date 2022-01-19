Катание на надувных санках по снегу в иранском Хамедане

С начала зимнего сезона на горнолыжных трассах в Хамедане, жители города начали кататься на надувных санках (тюбах).
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