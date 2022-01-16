16 янв. 2022 г., 22:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84615912
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Соляные пещеры и зеленые озера Гармсара

Соляные пещеры с зелеными озерами внутри и удивительный пролив Тьмы — лишь некоторые из туристических достопримечательностей Гармсара, Семнан.

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