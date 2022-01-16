Соляные пещеры и зеленые озера Гармсара

Соляные пещеры с зелеными озерами внутри и удивительный пролив Тьмы — лишь некоторые из туристических достопримечательностей Гармсара, Семнан.
Похожие новости
-
Снежная природа озера Шурабиль Ардебиль
После снегопада в последние дни первого месяца зимы на дорогах Ардебиля выпало более 30 см…
-
Ардебиль. Подвесной мост Пиртаки
Ардебиль. ИРНА. Подвесной мост Пиртаки в глубоких красивых долинах близ города Хаштаджин в…
-
Сбор цветков дамасской розы в провинции Ардебиль
В провинции Ардебиль на северо-западе Ирана с начала июня начался сбор цветков дамасской розы…
Your Comment