28 окт. 2021 г., 21:31
Journalist ID: 2388
News Code: 84521587
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Соревнования по стрельбе

В четверг в спорткомплексе «Азади» прошли четырнадцатый тур Лиги первого дивизиона пневматического оружия и программа третьей официальной тренировки второго тура Премьер-лиги «Летающие мишени» и двенадцатого тура Премьер-лиги по стрельбе из лука.

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