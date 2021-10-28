Соревнования по стрельбе

В четверг в спорткомплексе «Азади» прошли четырнадцатый тур Лиги первого дивизиона пневматического оружия и программа третьей официальной тренировки второго тура Премьер-лиги «Летающие мишени» и двенадцатого тура Премьер-лиги по стрельбе из лука.