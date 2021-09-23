23 сент. 2021 г., 17:50
Journalist ID: 2177
News Code: 84481740
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Праздник начала нового учебного года в иранском Шахрекорде

23 сентября – начало нового учебного года для всех иранских школьников, студентов, учителей и преподавателей. В частности, в этот день в школах Шахрекорда традиционные праздники состоялись только для первоклассников, которые празднуют первый звонок.

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