Исторический дом Молабаши

Дом Молабаши или Дом Мотамеди - одна из самых популярных достопримечательностей Исфахана, которая находится на улице Малек. Этот дом является одним из самых известных исторических домов Исфахана. Дом восходит к эпохам Сефевидов, Зандие и Каджаров.