22 апр. 2021 г., 17:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84305507
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Исторический дом Молабаши

Дом Молабаши или Дом Мотамеди - одна из самых популярных достопримечательностей Исфахана, которая находится на улице Малек. Этот дом является одним из самых известных исторических домов Исфахана. Дом восходит к эпохам Сефевидов, Зандие и Каджаров.

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