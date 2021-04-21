22 апр. 2021 г., 00:02
Journalist ID: 2177
News Code: 84304813
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Город-памятник Белад Шапур

Территория города-памятника Белад Шапур составляет древнюю часть современного поселения Дехдешт в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. В Белад Шапуре расположены мечети, резервуары для хранения воды, крепостные сооружения, усыпальницы и караван-сараи.

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