Город-памятник Белад Шапур

Территория города-памятника Белад Шапур составляет древнюю часть современного поселения Дехдешт в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. В Белад Шапуре расположены мечети, резервуары для хранения воды, крепостные сооружения, усыпальницы и караван-сараи.