Волшебные леса города Харсин

Природа города Харсин на юго-востоке провинции Керманшах в наши дни «завораживает». В дубовых лесах на юге города, недалеко от района «Гизегруд», есть прекрасный источник, который остался нетронутым из-за удаленности от города и грунтовой дороги.
Природа города Харсин на юго-востоке провинции Керманшах в наши дни «завораживает». В дубовых лесах на юге города, недалеко от района «Гизегруд», есть прекрасный источник, который остался нетронутым из-за удаленности от города и грунтовой дороги.
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