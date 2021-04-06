6 апр. 2021 г., 20:35
Journalist ID: 2074
News Code: 84286483
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Волшебные леса города Харсин

Природа города Харсин на юго-востоке провинции Керманшах в наши дни «завораживает». В дубовых лесах на юге города, недалеко от района «Гизегруд», есть прекрасный источник, который остался нетронутым из-за удаленности от города и грунтовой дороги.

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