Проведена траурная церемония ночи тасуа

В хусейние имама Хомейни состоялась траурная церемония ночи тасуа (9-й день лунного месяца Мухаррам) с участием Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи. Из-за вспышки пандемии коронавируса церемония прошла без присутствия народа.