29 авг. 2020 г., 11:28
Journalist ID: 2177
News Code: 84020115
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Проведена траурная церемония ночи тасуа

В хусейние имама Хомейни состоялась траурная церемония ночи тасуа (9-й день лунного месяца Мухаррам) с участием Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи. Из-за вспышки пандемии коронавируса церемония прошла без присутствия народа.

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