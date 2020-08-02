17-я Международная выставка металлургической промышленности в Тебризе

В Тебризе открылась 17-я Международная специализированная выставка металлургической, горнодобывающей, металлургической, литейной, металлургической и смежной промышленности с участием отечественных производителей и компаний из пяти зарубежных стран.
В Тебризе открылась 17-я Международная специализированная выставка металлургической, горнодобывающей, металлургической, литейной, металлургической и смежной промышленности с участием отечественных производителей и компаний из пяти зарубежных стран.
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