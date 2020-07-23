Особняк Вакилолмолк - один из исторических особняков Санандаджа, который находится недалеко от улицы Кешаварз и парка Сепидар в этом городе на западе Ирана. Этот особняк был построен одним из правителей Занда по имени Хадж Мохаммад Рашид Бей Вакиль.