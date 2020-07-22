Комета NeoWise в небе над Ираном

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE. С начала июля комету можно было заметить в предрассветные часы над северо-восточным горизонтом неба. С 10 июля она стала видна и ночью. После 20 июля увидеть космическое тело получится лишь вечером и в первую половину ночи. На минимальное от Земли расстояние комета NeoWise приблизится 23 июля: 103 миллиона километров. Таким образом, есть возможность увидеть комету с помощью биноклей, телескопов, подзорных труб, а местами и невооруженным взглядом.