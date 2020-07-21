Во Франции начали расшифровку черных ящиков сбитого Ираном украинского пассажирского самолета

Организация гражданской авиации Ирана объявила в понедельник, что работа по расшифровке и получению информации о черных ящиках сбитого украинского самолета в присутствии диспетчерской группы организации началась во Франции. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 176 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.