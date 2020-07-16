16 июл. 2020 г., 21:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83858326
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Мечеть Хаким в Исфахане — шедевр исламской архитектуры

Хаким Мечеть — это четырехайваная мечеть в иранском Исфахане. Она была построена в середине 17-го века, в эпоху Сефевидов.

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