16 июл. 2020 г., 21:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83858319
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В Керманшахе открылся музей капителей сасанидского периода

В Музее представлены капители Таге-Бостана (Арка Бостан). Таге-Бостан (Арка Бостан) - комплекс каменных барельефов и надписей сасанидского периода в городе Керманшах.

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