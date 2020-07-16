16 июл. 2020 г., 21:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83858315
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Горная вершина Малга

Малга — Вершина в горном хребте Расванд, расположенная на северо-западе города Шазанд в провинции Маркази. Ее высота — 3222 метра.

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