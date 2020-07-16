Экологический туризм - форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий и красивых древних мест. Такая форма туризма в Иране широко распространена.
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Мечеть Хаким в Исфахане — шедевр исламской архитектуры
Хаким Мечеть — это четырехайваная мечеть в иранском Исфахане. Она была построена в середине…
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В Керманшахе открылся музей капителей сасанидского периода
В Музее представлены капители Таге-Бостана (Арка Бостан). Таге-Бостан (Арка Бостан) - комплекс…
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Горная вершина Малга
Малга — Вершина в горном хребте Расванд, расположенная на северо-западе города Шазанд в провинции…
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Экотуристическая база в Халхале
Экологический туризм - форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно…
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Аракчи и Абдулла обсудили мирный процесс в Афганистане
Тегеран, 16 июля. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи глава Высшего…
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Иран стремится к внедрению мер по упрощению процедур торговли с Россией
Москва, 16 июля. ИРНА — Мы стремимся к внедрению мер по упрощению процедур сухопутной, железнодорожн…
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Рухани подчеркнул необходимость противостоять односторонним подходам США
Тегеран, 16 июля. ИРНА — Президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин обсудили в…
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Иран планирует экспортировать $150 млн ковров ручной работы
Тегеран, 16 июля. ИРНА — В текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта 2021 г.)…
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Сборная Ирана сохранила 33-е место в мировом рейтинге ФИФА
Тегеран, 16 июля. ИРНА — Сборная Ирана сохранила 33-ю позицию в рейтинге ФИФА, который был…
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Индия и Россия намерены развивать транзит товаров с Ираном
Тегеран, 16 июля. ИРНА — Несмотря на угрозы США ввести новые санкции в отношении стран, которые…
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