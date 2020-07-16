16 июл. 2020 г., 21:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83858310
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Экотуристическая база в Халхале

Экологический туризм - форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий и красивых древних мест. Такая форма туризма в Иране широко распространена.

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