Исторический замок Афшари расположен в небольшой исторической деревне Новкалате, которая является частью деревни Хайрабад, в 5 км к югу от города Семнан и среди сельскохозяйственных земель. Якобы замок построен в период династии Афшаридов.
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Замок Афшари в Новкалате
Исторический замок Афшари расположен в небольшой исторической деревне Новкалате, которая является…
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Шелководство в Тебризе
Шелководство — разведение шелковичных червей для получения шёлка.
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