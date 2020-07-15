15 июл. 2020 г., 23:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83857322
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Замок Афшари в Новкалате

Исторический замок Афшари расположен в небольшой исторической деревне Новкалате, которая является частью деревни Хайрабад, в 5 км к югу от города Семнан и среди сельскохозяйственных земель. Якобы замок построен в период династии Афшаридов.

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