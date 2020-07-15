Шелководство — разведение шелковичных червей для получения шёлка.
-
Золото Олимпийских игр 2012 года по борьбе досталось иранцу
Тегеран, 15 июля, ИРНА - С одобрения Международного олимпийского комитета золотую медаль в…
-
2 мультфильма из Ирана вошли в программу анимационного фестиваля в Хиросиме
Тегеран, 15 июля, ИРНА – Иранские короткометражные мультфильмы "Краб" и "Я волк?" будут показаны…
-
Рухани назвал США главным виновником проблем с СВПД
Тегеран, 15 июля, ИРНА – С 2018 года, когда США нарушили свое морально-правовое обязательство…
-
Шелководство в Тебризе
Шелководство — разведение шелковичных червей для получения шёлка.
-
Аббас Аракчи посетит с визитом Афганистан
Тегеран, 15 июля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи отправится сегодня…
-
Иран полон решимости занять твердую позицию против любого безответственного поведения по ядреной сделке
Тегеран, 15 июля, ИРНА - В заявлении по случаю пятой годовщины заключения Соглашения 2015 года…
-
Мечеть Джами Варамина
Мечеть Джами Варамина является одним из старейших зданий города Варамина, которой 700 лет и…
-
Зариф: Иран готов содействовать окончанию напряженности между Арменией и Азербайджаном
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел отдельные…
-
Санкции не повлияли на прогресс Ирана в области оборонной промышленности
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Исламская Республика находится под санкциями с начала исламской революции,…
-
Иран прилагает все усилия, чтобы вернуть замороженные активы страны
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана использует все пути, в том числе…
Your Comment