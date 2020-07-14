14 июл. 2020 г., 23:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83855999
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Мечеть Джами Варамина

Мечеть Джами Варамина является одним из старейших зданий города Варамина, которой 700 лет и ярким примером мечети с четырьмя айванами. В 1930 году мечеть была включена в список национального наследия Ирана.

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