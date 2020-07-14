Мечеть Джами Варамина является одним из старейших зданий города Варамина, которой 700 лет и ярким примером мечети с четырьмя айванами. В 1930 году мечеть была включена в список национального наследия Ирана.
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Мечеть Джами Варамина
Мечеть Джами Варамина является одним из старейших зданий города Варамина, которой 700 лет и…
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