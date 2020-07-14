14 июл. 2020 г., 21:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83855930
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В соборе Святого Саркиса провели дезинфекцию

Во вторник, специалисты провели дезинфекцию в соборе Святого Саркиса в Тегеране, чтобы он смог принимать верующих.

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