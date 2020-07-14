Во вторник, специалисты провели дезинфекцию в соборе Святого Саркиса в Тегеране, чтобы он смог принимать верующих.
-
В соборе Святого Саркиса провели дезинфекцию
Во вторник, специалисты провели дезинфекцию в соборе Святого Саркиса в Тегеране, чтобы он смог…
-
Американское презрение к дипломатии угрожает мировой безопасности
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в сообщении по случаю пятилетия…
-
Иран и Сербия обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Руководитель Организации по развитию торговли Ирана Хамид Задбум во…
-
В МИД РФ заявили, что реализацию ядерной сделки еще можно вернуть в устойчивое русло
Москва, 14 июля. ИРНА — Реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной…
-
Выход США из СВПД оставил Вашингтон в изоляции
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Выходя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской…
-
Иран призвал аравийскую коалицию прекратить бомбардировку йеменских детей и жещин
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Вместо того, чтобы выдвигать необоснованные громкие обвинения в адрес…
-
Зариф назвал неприемлемым продолжение блокады Йемена
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Продолжение жестокой блокады Йемена, а также задержание кораблей,…
-
Иран занимает 46-е место по добыче золота в мире
Тегеран, 14 июля, ИРНА – Иран в этом году планирует увеличивать золотодобычу на 35 тыс. 600…
-
Австрия вернула Ирану коллекцию исторических артефактов
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Партия исторических артефактов, принадлежащая Ирану которая незаконно…
-
Рухани: управление страной без нефти — демонстрация силы Ирана в экономической войне
Тегеран, 14 июля. ИРНА — Сегодня нам удалось управлять экономикой страны без нефти, заявил…
Your Comment