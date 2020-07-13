13 июл. 2020 г., 18:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83854452
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Замок Эсмаил Хан в Иламе

Замок Эсмаил Хан расположен на южном склоне Манештских высот на севере города Илам среди густых дубовых лесов и относится к периоду Сефевидов.

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