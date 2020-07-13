Комиджан находится в провинции Арак.
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Замок Эсмаил Хан в Иламе
Замок Эсмаил Хан расположен на южном склоне Манештских высот на севере города Илам среди густых…
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Уборка пшеницы в городе Комиджан
Комиджан находится в провинции Арак.
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Иранский фотограф получил награды на Фестивале Wojnicz в Польше
Тегеран, 13 июля, ИРНА – Иранский фотограф Хутан Бабапур получил награду «Фотография цвета…
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Аббас Аракчи: Мы ждем результатов консультаций Жозепа Борреля
Тегеран, 13 июля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что письмо…
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Посол Ирана в РФ: ядерную сделку можно спасти при условии практических действий
Москва, 13 июля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали считает, что…
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Последние новости по распространению коронавируса в Иране
Тегеран, 13 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 259 652.…
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Нападки на 25-летнее соглашение Ирана и Китая имеют иностранные корни: МИД
Тегеран, 13 июля, ИРНА — Нападки на 25-летнее соглашение Ирана и Китая, безусловно, имеют иностранны…
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В Иране увеличили суточную производительность масок до 6,5 млн.
Тегеран, 13 июля, ИРНА - Заместитель министра промышленности рудников и торговли Мехди Садеги…
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Экспорт трубной и профильной продукции из Ирана в 17 стран мира
Тегеран, 13 июля, ИРНА – Трубная и профильная промышленность Ирана экспортирует свои продукции…
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