12 июл. 2020 г., 19:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83853274
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Трубный завод «Ахваз»

Трубный завод «Ахваз» принимает участие в поставках труб для крупного нефтепроводного проекта до нефтяного терминала в порту Джаск. После полной разработки нефтяной терминал Джаск будет иметь возможность хранить до 30 млн. барр. и экспортировать 1 млн. барр. в сутки сырой нефти.

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