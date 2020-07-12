Трубный завод «Ахваз» принимает участие в поставках труб для крупного нефтепроводного проекта до нефтяного терминала в порту Джаск. После полной разработки нефтяной терминал Джаск будет иметь возможность хранить до 30 млн. барр. и экспортировать 1 млн. барр. в сутки сырой нефти.