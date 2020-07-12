12 июл. 2020 г., 14:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83852990
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Аятолла Хаменеи провел по видеосвязи встречу с депутатами иранского парламента

Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи в воскресенье провел по видеосвязи встречу с новоизбранными депутатами меджлиса (парламента) 11-го созыва Исламской Республики Иран.

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