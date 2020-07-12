Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи в воскресенье провел по видеосвязи встречу с новоизбранными депутатами меджлиса (парламента) 11-го созыва Исламской Республики Иран.
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Лидер: враги признают свое поражение перед Ираном
Тегеран, 12 июля. ИРНА — "Сегодня вражеский фронт, самым злобным и уродливым из которых являются…
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Аятолла Хаменеи провел по видеосвязи встречу с депутатами иранского парламента
Верховный лидер Исламской революции Аятолла Али Хаменеи в воскресенье провел по видеосвязи…
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Иранец номинирован на звание лучшего голкипера Лига чемпионов АФК в 2018 году
Тегеран, 12 июля, ИРНА – Вратарь сборной Ирана по футболу и ФК Персеполис Алиреза Бейранванд…
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Рухани заявил о поддержке экономических активистов в Иране
Тегеран, 12 июля, ИРНА – Экспортеры и активные торговые единицы поддерживаются правительством,…
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Дальность ракет ВДВ сухопутных войск Ирана скоро достигнет 100 км
Тегеран, 12 июля. ИРНА — Воздушно-десантные войска (ВДВ) сухопутных войск иранской армии скоро…
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Байден ничем не отличается от Трампа для Ирана: Ваези
Тегеран, 12 июля, ИРНА – Для Исламской Республики Ирана (Джо – ред.) Байден ничем не отличается…
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Сталь Ирана занимает первое место на Ближнем Востоке и десятое в мире
Тегеран, 11 июля, ИРНА - Сегодня сталелитейная промышленность Ирана является опорой перерабатывающей…
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Посол Ирана в Пекине прокомментировал реакцию США на сотрудничество между страной и Китаем
Пекин, 11 июля, ИРНА - «Большинство этих атак происходят из-за определенных каналов и диссидентов,…
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Минздрава: Иран стал экспортером современного медицинского оборудования
Тегеран, 11 июля, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки…
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Специальную награду португальского фестиваля получил иранский мультфильм
Тегеран, 11 июля, ИРНА - Мультфильм Амира Хошанга «Я волк» получил специальный приз Португальского…
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