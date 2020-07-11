11 июл. 2020 г., 12:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83851424
0 Persons

Общественная баня Асеф

На юго-западе в особняке Асифа Вазири есть небольшая баня, которая является одной из самых красивых бань на западе Ирана. Это здание в стиле исфаханской архитектуры.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 10 =