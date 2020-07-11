11 июл. 2020 г., 10:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83851133
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Подсолнечное поле в иранском Бруджерде

Подсолнечник однолетний, или Подсолнечник масличный — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.

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