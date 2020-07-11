Подсолнечник однолетний, или Подсолнечник масличный — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.
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Общественная баня Асеф
На юго-западе в особняке Асифа Вазири есть небольшая баня, которая является одной из самых…
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Подсолнечное поле в иранском Бруджерде
Подсолнечник однолетний, или Подсолнечник масличный — вид травянистых растений из рода Подсолнечник…
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Посол Ватикана: Иран на протяжении веков был непреклонен в достижении мира
Исфахан, 11 июля, ИРНА - «Иран считается страной, которая всегда стояла за мир на протяжении…
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Иран назвал убийство генерала Сулеймани явным примером правительственного терроризма США
Нью-Йорк, 11 июля, ИРНА – Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство генерала Гасема С…
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Австрия передала Ирану коллекцию исторических артефактов
Тегеран, 10 июля. ИРНА — Коллекция исторических артефактов, принадлежащая Ирану которая была…
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Посол: иранские экспортеры — главные послы старны в мире
Москва, 10 июля. ИРНА — "Иранские бизнесмены и экспортеры являются главными послами страны…
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Посол Ирана и Богданов обсудили Палестину и Ливию
Москва, 10 июля. ИРНА — Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам…
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Провинция Илам превратится в центр нефтехимической промышленности Ирана
Илам, 10 июля. ИРНА — В ближайшем будущем провинция Илам превратится в центр нефтехимической…
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60% всех нефтепродуктов Ирана производится в провинции Хормозган
Бендер-Аббас, 10 июля. ИРНА — После открытия нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) «Звезда Персидского…
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Сориан номинирован на выборах Объединённого мира борьбы
Тегеран, 2 июня. ИРНА — Иранский легендарный борец Хамид Сориан от имени федерации спортивной…
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